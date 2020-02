Inter, reazione durissima dei tifosi dopo la decisione della Lega di rinviare il Derby d'Italia

Commenti molto duri dei tifosi dell'Inter a corredo del comunicato relativo al rinvio del match contro la Juventus che il club nerazzurro ha pubblicato sui suoi profili social. "Il 13 maggio mandate in campo la Beretti", ha scritto un tifoso. In molti hanno chiesto alla società di alzare la voce. "Non è la risposta che ci aspettiamo da una società che si deve far rispettare e che invece si adegua a torti continui", ha scritto un altro sostenitore nerazzurro. In basso il post su twitter che ha generato questi e tanti altri commenti.