Inter, rebus Joao Mario: sul portoghese si inserisce anche l'Everton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Joao Mario si prepara per disputare i Mondiali di Russia con il suo Portogallo, la vetrina giusta per riacquistare un valore di mercato che possa soddisfare anche l'Inter nel caso, molto probabile, di una cessione. Dopo essere stato offerto a Manchester United e Valencia, e non essere uscito dal radar del West Ham, ora un'altra inglese potrebbe farsi sotto per averlo. Secondo quanto riportato dal Daily Post, infatti, anche l'Everton del prossimo neo tecnico Marco Silva avrebbe mostrato un discreto interesse nel lusitano.