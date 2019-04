Inter, rebus Pinamonti: anche l'Ajax segue il giovane talento

Fonte: fcinternews.com

Quale futuro per Andrea Pinamonti? Come riporta Tuttosport l'Inter si interroga su cosa fare in estate con il ragazzo. Prima di tutto, bisogna capire quanto sarebbe saggio riportare alla base un giocatore che sta esplodendo, se poi si trovasse chiuso negli spazi da due big (uno sicuramente è Lautaro, l’altro si vedrà). In seconda battuta, il club potrebbe sacrificare il ragazzo sull’altare delle plusvalenze, comunque necessarie per mantenere il bilancio sano e fare un mercato estivo da big. La valutazione attuale del ragazzo sarebbe intorno ai 15 milioni, ma potrebbe anche salire sui 20 se le prestazioni dell’attaccante con l’Under 21 fossero ottime. Il Sassuolo lo segue da tempo (e potrebbe entrare nel riscatto di Politano), ma anche Udinese, Bologna e Parma sono sulle tracce della punta. Scenari plausibili, come una cessione all’estero: l’Ajax (che lo ha cercato) resta una pista intrigante, soprattutto considerato che l’agente del giocatore è Raiola.