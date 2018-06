Inter, rebus rinnovi e futuro per Gagliardini e Vecino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio rebus rinnovi per l'Inter, racconta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport in edicola. Si tratta di Roberto Gagliardini e di Matias Vecino. Col 4-2-3-1, con il mirino puntato ora su Mousa Dembelè del Tottenham e su William Carvalho dello Sporting CP, i due potrebbero partire. Sul tavolo c'è sempre una bozza di rinnovo ma non è da escludere l'addio: su Vecino, per esempio, c'è il Chelsea.