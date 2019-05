© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luciano Spalletti non pensa in alcun modo alla risoluzione del contratto con l'Inter. Il tecnico di Certaldo, sottolinea 'Fcinternews', in questo momento non ha soluzione alternative all'Inter e spera che Suning, con la qualificazione in Champions League, possa ancora mantenere la promessa fatta a metà marzo in cui confermò Spalletti anche per la prossima stagione.

Contratto fino al 2021 - In questo momento, però, è molto difficile che Spalletti possa restare anche il prossimo anno: Marotta ha un accordo con Antonio Conte e con la qualificazione alla prossima Champions League appare molto probabile il suo arrivo. Un contratto che si aggiungerà a quello di Spalletti, in questo momento non intenzionato a prendere in considerazione altre offerte. Il manager toscano ha un contratto da 4,5 milioni netti a stagione più bonus, uno dei quali già quasi raggiunto: la qualificazione Champions infatti varrà all'allenatore toscano un surplus di 500mila euro.