Inter, rebus terzino: tra il capro espiatorio e l'oggetto misterioso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’identificazione del capro espiatorio da parte di una grande fetta del popolo nerazzurro dopo la sconfitta contro la Juventus, oltre che coinvolgere l’operato dell’arbitro Orsato, ha colpito anche Davide Santon. Il terzino italiano è stato vittima di un becero attacco sui social network, andato ben oltre le rimostranze per una prestazione deludente e che ha contribuito all’esito della partita, e per ironia della sorte, proprio nella gara successiva al Derby d’Italia, ci potrebbe essere la necessità oggettiva di ripartire da lui. La squalifica di D’Ambrosio in vista della gara del Friuli di Udine, apre infatti alla volata per un posto da titolare che vada a completare un pacchetto difensivo che sembrava aver trovato la sua definitiva quadratura. Spalletti, nel corso della stagione, ha dimostrato con il minutaglie concesso di preferire la soluzione Santon a quella legata al profilo di Dalbert, nonostante un inseguimento estivo simile ad una telenovela ed un esborso economico di primo piano sostenuto per riuscire a strappare il terzino brasiliano alla concorrenza di mezza Europa. Ora, nella fase più calda del campionato, quella decisiva, potrebbe però esserci la necessità di puntare su di lui per continuare ad inseguire un sogno reso quasi impossibile dal dispiegarsi della classifica e dall’ottimo andamento delle due concorrenti dirette. Insomma, uno scenario da non sottovalutare in vista di una trasferta che si preannuncia più insidiosa che mai.