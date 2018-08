Inter, regna la confusione. Spalletti è già con le spalle al muro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è che manchi un regista. O meglio, certo che manca, perché se Brozovic improvvisamente non gira più, non si spiegherebbe il perché l’Inter diventi una squadra scontata, lenta e prevedibile. Ma il problema, anzi i problemi, evidentemente sono (anche) altri. Ad esempio la poca chiarezza sul modulo, la scarsa tenuta mentale nei novanta minuti, la totale assenza di determinazione quando si tratta di rispondere a un gancio, o magari due, dritti in pieno volto. E ancora. Le (non) reali capacità di Dalbert, le gerarchie affrettate d’inizio stagione, l’agghiacciante scelta di tempo di Handanovic. Da quell’uscita su Belotti è cambiata la partita. La squadra ne ha risentito il gesto anche se, ovviamente, questo non dovrebbe accadere. “Certe cose purtroppo sono difficili da spiegare” ammette Spalletti. Per tutti. Sta di fatto che dopo 180 minuti di gioco il tecnico è già spalle al muro. Se poi pensiamo che a breve parte pure la Champions, il pensiero medio dell’interista non può essere esattamente positivo. La coreografia nerazzurra, prima del fischio d'inizio, recitava così: “Corri e Lotta”. La squadra ha eseguito alla lettera, ma solo per un tempo. Ai primordi della ripresa, prima della follia firmata dal numero uno interista, si respirava già un’aria strana.

Così l’Inter confeziona il patatrac. Che se il Toro nel secondo tempo è un altro Toro, c’è sì merito granata, ma anche grossissimi aiuti nerazzurri. Capaci di spegnersi nell’arco di un amen e invertire inspiegabilmente una rotta sicura. Quella tracciata da Perisic, servito da un Icardi in versione assistman (la controfigura del bomber rimasto chissà dove) e de Vrij, sentenza dolcissima quando si tratta di metterci… la testa. Ora mica semplice rimettersi in carreggiata. Vanno sistemate tante cose e il nervosismo di Spalletti post gara (“Anche contro il Sassuolo giravamo a tre”?) testimonia quanto l’aria in casa Inter sia già poco respirabile. Detto che Nainggolan potrà cambiare nuovamente e radicalmente le carte in tavola, che Vrsaljko e Perisic non sono ancora al top della condizione fisica e che c’è ancora tempo per rimettere ogni elemento al proprio posto, le prossime mosse saranno inevitabilmente di cruciale importanza. Attenuanti e giustificazioni possono reggere fino a un certo punto. “Io sono l’allenatore dell’Inter, una squadra che insieme ad altre cinque dovrà dar fastidio alla Juventus”. C’è tutto per riuscirci, a patto però che l’improvvisa rassegnazione lasci il posto all'incondizionata consapevolezza della propria forza.