Inter, resa dei conti vicina: senza Champions tutti sotto esame

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Inter si avvicina la resa dei conti. Al termine del campionato, senza un piazzamento in Champions League, che a tre giornate dalla fine dista 4 punti, tutti saranno messi sotto esame. A cominciare da Spalletti, reo nella partita contro la Juventus di aver sbagliato il cambio decisivo mandando in campo Santon per Icardi. Senza l'Europa che conta, Suning dovrà puntare tutto sull'autofinanziamento e dunque sarà costretto a vendere i pezzi pregiati per completare la rosa col mercato in entrata. Una situazione che non piace a nessuno e che darà il via a diverse valutazioni. Lo spogliatoio intanto è a pezzi, difficile pensare di poter puntare a una clamorosa rimonta in così poco tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.