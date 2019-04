Inter, resta di moda Dzeko: distanza di 8 milioni tra domanda e offerta

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'Inter continua a seguire Edin Dzeko in vista della prossima stagione ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non sarà facile trovare un accordo con la Roma per l'eventuale passaggio del bosniaco in nerazzurro. I capitolini hanno infatti chiesto 20 milioni di euro al Borussia Dortmund per il centravanti, mentre Marotta non intende andare oltre i 12. Ogni decisione verrà comunque presa soltanto a fine stagione.