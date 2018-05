Inter, resta viva l'idea Kaderabek. Il riscatto di Cancelo è in salita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pavel Kaderabek per l'Inter. Il laterale destro dell'Hoffenheim, scrive e ricorda oggi Tuttosport, è un nome caldo per la formazione nerazzurra. I milanesi si sono mossi perché il riscatto di Joao Cancelo non è certo, col Valencia che non si muove dalla richiesta di 35 milioni di euro per il riscatto. Deadline al 31 maggio, altrimenti il giocatore torna in Spagna e poi potrebbe finire al Manchester United anche per una cifra superiore.