Inter, restano tutti: J.Mario, Candreva a Karamoh verso la permanenza

© foto di Federico Gaetano

Sembrava potessero partire almeno un paio d'elementi in casa Inter, sebbene il mercato in Italia sia chiuso e non ci sarebbe stata la possibilità di rimpiazzarli, ma alla fine la rosa dovrebbe restare intatta. Joao Mario è appetito in Turchia da Galatasaray e Besiktas, ma non sembra andargli tanto a genio come destinazione e quindi dovrebbe rimanere. E, come il portoghese, anche Antonio Candreva e Yann Karamoh vanno verso la conferma. A riportarlo è il Corriere dello Sport.