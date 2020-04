Inter, restyling sugli esterni. Tre confermati, tre verso l’addio e almeno 4 ipotesi

Così come nello scorso mercato di gennaio la priorità dell’Inter sarà reperire alternative di primo livello per le corsie esterne di Antonio Conte. Dei calciatori già in rosa Candreva, Young e D’Ambrosio saranno confermati, mentre Asamoah, Moses e Biraghi sembrano destinati a fare le valige.

TRE IPOTESI - Come alternative, si legge sul Corriere dello Sport la dirigenza nerazzurra sta valutando diverse ipotesi: da quella che porta all’ex Joao Cancelo, oggi tutt’altro che imprescindibile pedina nel City di Guardiola, passando per l’ipotesi Emerson Palmieri del Chelsea già cercato a gennaio dopo il no di Lampard per Marcos Alonso, fino ad arrivare a Layvin Kurzawa in scadenza con il PSG.

PISTA BARCELLONA - Da non escludere, infine, una pista che lega l’Inter al Barcellona. I catalani vogliono Lautaro Martinez e non è del tutto da escludere che nell’operazione possa essere inserito Nelson Semedo