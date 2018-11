Inter, retroguardia granitica: è la miglior difesa d'Europa con l'Atl.Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter conquista i tre punti in palio contro il Genoa, affiancando il Napoli a quota 25 punti in classifica. Intanto emerge un dato interessante quanto positivo legato alla fase difensiva: tra le squadre con almeno undici gare giocate nei cinque maggiori campionati europei, la squadra di Spalletti è quella che ha subito meno reti. Sono sei i gol al passivo, come l'Atletico Madrid in Spagna.