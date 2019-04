Inter, retromarcia in autostrada: gli sviluppi di Spalletti

Fonte: Sportitalia

Dietrofront e retromarcia. Questa volta Luciano Spalletti ha introdotto così una gara cruciale per il cammino dell’Inter nella sua rincorsa alla Champions, cercando di disinnescare un meccanismo dopo l’altro l’ordigno che lui stesso aveva contribuito a far deflagrare domenica sera con l’accusa frontale a Mauro Icardi e alle modalità con cui lo stesso è stato gestito da tutte le parti in causa.

E così, quel senso di appartenenza alla maglia svanito a fronte delle proprie vicende personali, si è tramutato in una reazione mentale che racconta l’esatto opposto, al punto da sovvertire il paragone con Ronaldo e Messi preso in esame domenica sera. Ora, Spalletti dixit, l’ex capitano è diventato addirittura meglio di un ipotetico tandem due fuoriclasse per eccellenza. Colui che deve trascinare la squadra.

Un paradosso, insomma, non sappiamo quanto spontaneo e sincero ma di certo propedeutico a quella tranquillità che lo stesso Spalletti aveva minato con il suo sfogo. Indizio di un destino segnato? Forse, i risultati daranno il loro contributo. Di certo anche per l’approccio alle scelte di Marotta, il tecnico nerazzurro fornisce una chiave di lettura diametralmente opposta. Dall’umiliazione cui, volenti o nolenti, anche l’amministratore delegato aveva partecipato, ora si è passati ad un lavoro determinante, e ad un concetto distorto dalla stampa avversa ai colori nerazzurri. Insomma di autocritica nemmeno l’ombra, eccettuando la consapevolezza di esserne usciti tutti sconfitti. E magari con qualche perdita in più del previsto, anche a causa di queste prese di posizione. Tutti ragionamenti che, in un modo o nell’altro, contribuiranno a tracciare la linea del futuro dei milanesi nella prossima stagione. Guida tecnica compresa.