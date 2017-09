Inter, retroscena dalla Spagna: club vicino a Inigo Martinez

Fonte: Fcinternews.it

© foto di J.M.Colomo

Inigo Martinez è stato davvero vicino al passaggio all'Inter nel corso dell'estate. Per assicurarsi il centrale spagnolo, però, Suning avrebbe dovuto pagare la clausola di 30 milioni e, come ricorda oggi Marca, alla fine i nerazzurri hanno optato di non spendere tale cifra. Stesso discorso per il Barcellona: anche i bluagrana avevano fatto un pensierno al 26enne mancino di Ondarroa, per poi abbandonare la pista. E così Martinez disputeràa la sua settima stagione consecutiva nelle fila del club basco.