© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport svela un curioso ed interessante retroscena riguardante il mercato dell'Inter. In particolare i nerazzurri nel corso dell'ultima sessione avrebbero provato, senza successo, un abboccamento per Mario Gotze del Borussia Dortmund. Il talento tedesco è in scadenza nel 2020 e non è da escludere che nei prossimi mesi la società nerazzurra possa tornare a pensarci.