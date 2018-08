Inter, retroscena Karamoh: no a Schalke e Spartak per tornare in Francia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Yann Karamoh è a un passo dall’addio all’Inter. Il calciatore francese di origine ivoriana, arrivato solo un anno fa dal Caen, ha detto sì al Saint Etienne. L'ala destra - riporta Gazzetta.it - piaceva anche a Schalke 04 e Spartak Mosca ma, alla fine, ha prevalso la sua voglia di tornare in Ligue 1. L’affare è agli ultimi dettagli: il mercato francese chiude domani e il numero 7 nerazzurro andrà via in prestito secco.