Inter, retroscena sul colpo Hakimi. Alaba diventa una traccia

Nessuna ombra di cattivi rapporti con Zidane, ma piuttosto la volontà di avere un ruolo da assoluto protagonista in un contesto tattico che lo possa valorizzare. Queste, secondo quanto riportato da Sportitalia, le valutazioni alle base della scelta di Hakimi di sposare l’Inter nonostante le proposte di mezza Europa, tra cui Bayern Monaco e Manchester City. Il Jolly sul tavolo lo ha poi estratto Antonio Conte: la presenza del tecnico leccese è stata la carta vincente che ha convinto il marocchino anche a fronte di proposte economicamente più vantaggiose, a scegliere l’Inter come destinazione. Cinque anni di contratto per lui ed un sostanzioso aumento rispetto ai 4,5 milioni attualmente percepiti andranno a suggellare un accordo già raggiunto. Anche con il Real Madrid i discorsi sono più che avanzati, 40 milioni più 5 di bonus la cifra che le merengues andranno ad incassare dal club milanese. Un mercato che per l’Inter è solo nella sua fase iniziale: si ragiona per priorità, ed oltre alla ricerca di un centrocampista, con Tonali che resta un grande obiettivo per il quale i tempi restano almeno di media lunghezza, si procede con l’altra fascia. A sinistra il profilo ideale per caratteristiche ed esperienza, secondo quanto raccontato da Sportitalia, è rappresentato da David Alaba. Il ventottenne del Bayern Monaco può agire tanto da esterno che da centrale difensivo, ha un contratto che scade nel 2021 ed un ingaggio quasi proibitivo. Il Bayern spinge per rinnovare, lui si guarda attorno complice l’esplosione di Alphonso Davies nel suo ruolo. Una missione quasi impossibile che in casa Inter si tiene monitorata a livello di traccia, con la speranza di poter passare alle possibili evoluzioni nonostante le difficoltà e la concorrenza molto, forse troppo, folta. Di certo l’entusiasmo portato dal colpo Hakimi potrebbe portarsi dietro sorprese di assoluto livello.