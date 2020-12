Inter, riallacciati i contatti con l'entourage di Brozovic per il rinnovo

L’Inter non vuole rischiare di perdere Marcelo Brozovic a parametro zero. Per questo motivo, come riportato da Fcinternews.it, il club nerazzurro ha riallacciato i rapporti con l’entourage del centrocampista croato per prolungare l’accordo attuale per almeno un altro paio d’anni. Non sono previsti grossi aumenti di stipendio rispetto ai 3,5 milioni attualmente percepiti, ma la volontà è quello di legarsi ancora a lungo al calciatore, onde evitare di entrare nel suo ultimo anno di contratto senza rinnovo. La volontà è quella di trovare un accordo che soddisfi tutti.