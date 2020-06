Inter, riapre la sede del club con un messaggio di Zhang: "Avanti con fiducia"

Ieri la sede dell'Inter in zona Porta Nuova a Milano ha riaperto i battenti dopo ben 102 giorni di chiusura a causa Coronavirus. Tutti i dipendenti che sono tornati a lavoro, hanno ricevuto un videomessaggio del presidente Steven Zhang in persona. Il giovane numero uno del club ha voluto ringraziare ogni dipendente per il lavoro svolto nei mesi di difficoltà, si è detto "fiero" dell'impegno profuso da tutti e della passione dimostrata. Ha sottolineato ovviamente che la ripartenza sarà dura per tutti con difficoltà da fronteggiare per ogni comparto del club. Zhang però si è anche detto fiducioso in vista del futuro e ha ribadito di non aver paura di affrontare le prossime sfide. Un messaggio positivo per caricare tutto l'ambiente, che ovviamente si è concluso con il più classico dei: "Forza Inter!". A riportarlo è Tuttosport.