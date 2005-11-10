Inter, ti ricordavi questo Frattesi? Prova da (quasi) MVP dopo un grande avvio di campionato

A San Siro, Davide Frattesi ormai torna da avversario dell'Inter. Non ieri sera, ovviamente, ma il gol segnato con la Francia può aver suscitato qualche rimpianto tra i tifosi nerazzurri. Il centrocampista, passato in estate alla Lazio in prestito con diritto di riscatto, è stato uno dei migliori dell'Italia di Roberto Mancini nella vittoria per 3-1 sulla nazionale di Zinedine Zidane. Una prestazione da quasi MVP, riconoscimento che spetta a Pio Esposito per la doppietta, impreziosita dalla rete del sorpasso azzurro. Al 63', tre minuti dopo il rigore sbagliato da Sebastiano Esposito, Frattesi ha attaccato il primo palo sul cross rasoterra di Dimarco, anticipando la difesa francese e battendo Maignan. Un inserimento dei suoi, che i tifosi dell'Inter conoscono molto bene.

Frattesi, quattro gol in campionato con la Lazio

Non è certo una novità che Frattesi abbia un rapporto particolare con il gol. La differenza, rispetto alle stagioni vissute a Milano, è anzitutto nel minutaggio. Alla Lazio, con Rino Gattuso, il centrocampista romano ha finalmente trovato quella continuità da titolare che aveva a lungo cercato in nerazzurro. Nelle prime undici giornate di Serie A ha giocato dieci partite dal primo minuto, segnando quattro reti. Tre sono arrivate nelle prime tre giornate, mentre l'ultima è stata realizzata domenica scorsa contro il Napoli, al Maradona. Numeri importanti per un giocatore che anche in Nazionale continua a garantire a Mancini una presenza costante negli ultimi metri.

Per l'Inter, che in estate ha deciso di lasciarlo partire per fare spazio anche ai nuovi innesti a centrocampo, il confronto è inevitabile. Frattesi non aveva mai messo in discussione le proprie qualità, ma la difficoltà di ritagliarsi un ruolo stabile aveva progressivamente reso complicata la sua permanenza a Milano. Faticava a inserirsi nelle dinamiche nerazzurre, in un centrocampo di palleggiatori dove un incursore sembrava un pesce fuor d'acqua. Alla Lazio è cambiato tutto. E forse c'è più di un rimpianto dalle parti di Milano.