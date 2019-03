Inter, riecco Icardi. La riserva di lusso a disposizione di Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E adesso Lautaro dal campo chi lo toglie più. Dice: eh ma è tornato Icardi. Uno che ha segnato oltre 122 reti in nerazzurro, che per anni ha portato orgogliosamente il peso della fascia di capitano al braccio, che alla prima apparizione in Champions League ha fatto gol a Barcellona, Tottenham e PSV. Un serpente, un falco, un bomber. Uno che però, d’altro canto, spogliato dell’onore e dell’orgoglio, ha scelto di fare un passo indietro e abbandonare la nave. E intanto, senza l’amico, il Toro si è preso l’Inter: tre gol e un assist con la maglia dell’Inter, un centro (inutile al Venezuela) e tante giocate con i colori della Seleccion. Si è preso il mondo di Maurito e non intende per nessuna ragione mollarlo proprio adesso. Perciò difficile toglierlo dal campo Lautaro. Anzi, impossibile. Perché il campo, la maglia del centravanti interista che sta in alto nelle gerarchie se l’è guadagnata. Ecco che Icardi si trasforma in riserva di lusso. Un sostituto che dovrà adesso percorrere il sentiero tortuoso imboccato più di un mese fa, in senso contrario. Mica facile. C’è senza dubbio che il gran rapporto di Maurito con Martinez può aiutare. Per contro, al momento, nella fase definitiva della stagione, Spalletti di punta davanti ne vede una sola.

E non è certo il nove di Rosario. Tra i primi ad arrivare per il secondo giorno di fila ad Appiano Gentile, l’ultimo a lasciare la Pinetina dopo aver svolto una prima parte di allenamento col gruppo e una seconda personalizzata. Lunedì dovrebbe invece iniziare a far muovere gambe e pallone insieme ai compagni (non convocati). Ieri, a margine dell’Inter Medical Meeting di scena allo Stadio San Siro, il dott. Volpi ha ribadito che Icardi «sta meglio, può fare un'attività completa allenandosi col gruppo e parzialmente individualmente per acquisire un'attività di completamento rispetto a quella che è la condizione fisica. Se nei prossimi giorni tale programma verrà completato, potrà riaggregarsi al gruppo». Tradotto: Lazio nel mirino. Detto che una sua eventuale partenza per Roma «dipenderà anche da valutazioni di tipo atletico e tecnico che dovrà fare lo staff». Spalletti ha riaccolto l’ex capitano, fondamentale per l’ultimo sprint stagionale, ma non abbastanza da stravolgere nell’immediato, ancora una volta, le carte in tavola.