Inter, riecco la crisi d’inverno. Spalletti è in bilico

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Terzo ko di fila in una settimana. L’anno scorso a San Siro il Bologna incarnava la fine del periodo nero. Questa volta, sotto la guida di Mihajlovic, apre la nuova crisi d’inverno. L’Inter vista ieri al Meazza non era molto diversa rispetto a quella che dodici mesi fa cadeva a Genova e a Reggio Emilia. Squadra impaurita, timorosa, incapace di scacciare i fantasmi che ormai da anni stazionano ad Appiano, pronti a sbucare non appena le temperature iniziano a calare vertiginosamente. Come le certezze di quei giocatori che nei mesi scorsi giocavano invece alla pari di Juventus, Napoli, Barcellona e Tottenham. Giusto per citarne qualcuna. Tanto basta per pensare che il problema attuale dell’Inter non si nasconde nelle gambe, ma nella testa degli uomini Spalletti. Lui che, d'altra parte, punta il dito su un altro aspetto: «Sembra che la squadra mi segua. Il dato di fatto è che al momento i nostri avversari lottano più forte di noi». Vero anche questo. Così come è vero che infortunati (Keita e Borja) e squalificati (Politano) non aiutano di certo un gruppo che di fronte alle prime reali avversità, sistematicamente, si scioglie come neve al sole. L’assenza dell’esterno in prestito dal Sassuolo pesa indubbiamente tantissimo. Uno che a Milano è arrivato in prestito, con una buona dose di perplessità, oggi si rivela essere una pedina imprescindibile. Nondimeno, le incessanti voci di mercato in coppia con le recenti dichiarazioni del tecnico toscano, stanno frenando pericolosamente un cammino che in autunno mostrava una maturità quasi dimenticata. Preferire le buone prestazioni alla fame di trofei, per contro, dipinge una mentalità molto lontana da quella che la guida dell’Inter dovrebbe naturalmente possedere. Ecco perché Spalletti, dopo l’ennesimo passo falso stagionale, appare sempre più in bilico. C’è tempo per dare una sterzata di cuore e di risultati. Ma, in fondo, neppure così tanto.