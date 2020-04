Inter, rientrati i giocatori all'estero: per loro quarantena di 14 giorni

Regna ancora incertezza riguardo la ripresa dei campionati. La stagione di Serie A è ferma per l'emergenza di COVID-19 che ha colpito il nostro Paese le 20 squadre del massimo campionato aspettano notizie per ritornare in campo. L'Inter, riporta Sky Sport, non ha ancora una data precisa per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, ma questa settimana potrebbe anche arrivare la decisione.

Rientrati i giocatori all'estero - Intanto, sempre secondo la tv satellitare, sono rientrati tutti i giocatori che erano nei rispettivi paesi natali. Per loro li attende una quarantena di 14 giorni mentre nell'ultima settimana di aprile verranno effettuati tutti i test sanitari con le sedute che potrebbero riprendere nella prima settimana di maggio.