© foto di Insidefoto/Image Sport

Zero riferimenti. Questa è la parola d'ordine che Luciano Spalletti cercherà di inculcare nei suoi ragazzi in vista della sfida che vale una stagione europea. Le parole del tecnico di Certaldo sono state certamente utili per costruire nel gruppo la mentalità utile a rincorrere la vittoria lasciando da perdere gli alibi di una rosa a disposizione largamente rimaneggiata e priva di entrambi i propri centravanti. Anche per questo motivo la scommessa che l'Inter dovrà cercare di vincere fronteggiando l'Eintracht sarà quella di tramutare la necessità in virtù, costruendo dinamiche di gioco che rendano imprevedibile la propria manovra per la non imperforabile retroguardia teutonica. Politano e Perisic avranno il compito di alternarsi come terminale avanzato, magari contando sul supporto di Keita Balde più probabilmente a partita in corso visto il recente recupero da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per almeno tre mesi. Insomma niente scuse, serve solo vincere.