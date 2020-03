Inter, rifinitura fissata alle 15. Ma il Getafe non verrà a Milano: s'attende la decisione dell'UEFA

Rifinitura fissata alle ore 15.00 e squadre che, nei prossimi minuti, raggiungerà Appiano Gentile. Ma è chiaro che in casa Inter la vigilia della sfida contro il Getafe non è e non può essere come le altre. Il club spagnolo quest'oggi è stato piuttosto chiaro: non raggiungerà Milano e non ci sono margini di manovra. "Priorità alla salute pubblica", ha detto il numero uno del Getafe Angel Torres.

In questo momento, la UEFA sta provando a trovare una soluzione. Difficile pensare alla disputa del match in un campo neutro, ma al momento non è trapelata alcuna posizione ufficiale. Ecco perché Inter e Getafe sono in attesa, al pari di Siviglia e Roma. Coi giallorossi che hanno annunciato che non raggiungeranno la città andalusa a causa delle restrizioni del Governo spagnolo che ha chiuso i voli da e per l'Italia.