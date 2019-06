Inter, riflettori puntati su Madrid: occasione Lucas Vazquez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport, l'Inter potrebbe bussare alla porta del Real Madrid per alcuni giocatori che potrebbero diventare di troppo in casa Merengues dopo il marcato faraonico programmato dalla dirigenza del club spagnolo. Uno di questi è Lucas Vazquez. L'esterno destro ha dimostrato un'ottima duttilità, giocando anche da centrocampista destro e terzino. L'Inter studia il giocatore, consapevole del fatto che lo spagnolo potrebbe giocare anche a tutta fascia, visto che con la difesa a tre alle sue spalle avrebbe un certo Skriniar a garantire la copertura.