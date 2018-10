Inter, rinnovi e clausole. Ne manca solo una

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Girandola di rinnovi per l’Inter, con Piero Ausilio che anticipa i tempi rispetto al possibile problema di assalti predisposti da altre squadre in giro per l’Europa e blinda ben sei giocatori che rappresenteranno parte del progetto nerazzurro anche nel futuro. Particolarmente importante era la situazione di Marcelo Brozovic, che si è meritato il secondo rinnovo a stretto giro di posta su basi economiche ben più remunerative del precedente. Il croato sarà blindato da una clausola rescissoria da 60 milioni valida solo per l’estero è da un cospicuo aumento che testimonia la sua importanza capitale nel progetto di Spalletti. Rinnova anche Vecino, l’uomo del destino nerazzurro, ribaltando le voci estive che lo volevano prossimo ad un addio alla maglia nerazzurra: l’uruguayo firma per restare a lungo. Firma a lunga gittata anche per Dalbert, testimonianza di quanto la società creda nelle qualità del brasiliano e nelle sue prospettive di affermazione in via definitiva. Premio anche per Candreva, Miranda e Borja Valero.

Da ora in poi le trattative saranno orientate all’accordo che più degli altri sta a cuore ai tifosi nerazzurri: quello di Mauro Icardi. La prospettiva é di eliminare o aumentare sensibilmente la clausola da 110 milioni attualmente in vigore, per fare del capitano nerazzurro il top player per il domani dei milanesi.