Inter, rinnovi in programma: quelli definiti e quelli complicati

vedi letture

In casa Inter una delle questioni più rilevanti in vista del prossimo futuro riguarderà senza dubbio i rinnovi di contratto. Se da un lato ce ne sono alcuni ormai imminenti, che aspettano solo di essere resi ufficiali, dall’altro ne spiccano altrettanti potenzialmente più problematici, specie per la portata delle squadre interessate ai protagonisti. Praticamente definita è la questione legata a capitan Handanovic, ormai ad un passo dall’ufficializzare il suo prolungamento con scadenza 2022. Proseguirà almeno di altri dodici mesi anche l’esperienza in nerazzurro di Ashley Young, destinato a rinnovare l’attuale vincolo contrattuale che lo leggerebbe alla truppa di Conte solo fino al termine della stagione in corso. Più complicati a causa della politica intrapresa qualche anno fa e che i nerazzurri vorrebbero abbandonare relativa alle clausole rescissorie, i discorsi legati a Brozovic e Lautaro Martinez. Tanto il croato quanto l’argentino aspirano più che lecitamente ad ingaggi in linea con le prestazioni e l’importanza rivestita per la squadra, l’obiettivo della dirigenza è quello di eliminare da entrambi i legami le clausole attuali per legare i due capisaldi nerazzurri a Milano per molti anni ancora.