Inter, rinnovo a luglio a cifre da Prima Squadra: il premio per Esposito

Il Mondiale Under 17 sfumato è solo un ricordo, Sebastiano Esposito pensa solo all'Inter e aspetta il rinnovo. Per questo step però bisognerà aspettare luglio, rivela FcInterNews.it, e il compimento dei 18 anni. Fino ad allora sono previsti nuovi bonus e premi per il gioiellino nerazzurro, che merita il giusto riconoscimento per quanto sta facendo e quanto farà da qui al termine della stagione. Per questo motivo in agenda è stato fissato un appuntamento prima di Natale tra la dirigenza interista e chi rappresenta il ragazzo. L'occasione per fare il punto sulla crescita del classe 2002 e premiarlo. In attesa dell'estate quando l'Inter farà firmare a Seba un nuovo contratto quinquennale a cifre da Prima Squadra.