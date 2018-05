Inter, rinnovo di Spalletti a un passo. Contratto fino al 2021

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Tuttosport, tra oggi e domani è atteso il rinnovo di Luciano Spalletti. Un atto dovuto, per l'obiettivo Champions centrato e per cominciare a programmare la prossima stagione, dove l'Inter vuole lottare ai vertici del campionato italiano. Per il tecnico di Certaldo è pronto un contratto fino al 2021, segno che Suning abbia grande fiducia in lui e lo reputi l'uomo adatto a riportare lo Scudetto a Milano. Intanto, venerdì sono fissate le visite mediche di Lautaro Martinez, uno dei tre acquisti già messi a segno dalla dirigenza nerazzurra.