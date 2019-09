© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in casa Inter per quanto riguarda i rinnovi contrattuali che dovrebbero arrivare ad Appiano Gentile: sono già andati in scena un paio di incontri sul tema rinnovo con Lautaro Martinez, con la promessa dell’Inter di ritoccare l’ingaggio dell’argentino, che oggi guadagna 1,5 milioni di euro. Uno degli stipendi più bassi della rosa, escludendo portieri e giovani, al pari di Lazaro, Ranocchia e Gagliardini: l'obiettivo sarebbe arrivare a toccare quota di 3 milioni, tra bonus e ingaggio fisso, allungando di un ulteriore anno l’accordo rispetto all’attuale scadenza del 2023. Dovrebbe restare invariata la clausola rescissoria, fissata in 111 milioni di euro.