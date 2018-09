Inter, rinnovo Icardi: ci sono divergenze sulla clausola rescissoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi in casa Inter. Secondo SportMediaset, oltre all'accordo economico, c'è da trovare l'intesa anche sulla clausola rescissoria: Wanda Nara vorrebbe infatti inserirla anche nel nuovo accordo, mentre il club nerazzurro lavora per abolirla definitivamente.