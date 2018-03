Inter, rinnovo Icardi: dopo Pasqua via ai colloqui ufficiali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Pasqua inizieranno i primi colloqui ufficiali per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l'Inter. L'accordo dovrebbe basarsi su un prolungamento fino al 2023 a 7-8 milioni di euro a stagione. Si lavorerà anche per alzare la clausola attualmente fissata a 110 milioni, valida solo per l'estero dal 1° al 15 luglio. A prescindere dalle firme il futuro dell'argentino resterà comunque tutto da scrivere, soprattutto nel caso in cui Suning dovesse confermare la politica dell'autofinanziamento e considerato che Icardi potrebbe rivelarsi l'unica versa super plusvalenza da poter sfruttare per fare mercato in entrata e superare i paletti del fai play finanziario. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.