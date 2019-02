© foto di PhotoViews

"Spalletti, invece di godersi il successo, riesce a trovare comunque il modo per una frase che sarà il prossimo tormentone". Lo sottolinea oggi Tuttosport, in riferimento al momento negativo di Mauro Icardi. "Certo, Icardi non ha fatto un gran match, ma il tecnico è stato duro: "Io non gli ho creato nessun problema... Le cose vanno chiarite, perché poi quando si lasciano le cose a metà si lasciano aperte alle interpretazioni. Qualche discorso di troppo si è fatto, ora è tempo di parlare di queste cose che ci siamo tirati dietro per mesi. Mauro deve liberarsi da queste cose che l’hanno distratto parecchio e lì bisogna fare qualcosa prima possibile". Forte l’invito alla società nel risolvere al più presto la questione con Wanda Nara, spiega il quotidiano sportivo.