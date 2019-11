Inter, rinnovo in vista fino al 2022 per il ghanese Asamoah

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime da casa Inter, riportate da FcInterNews.it: tra i giocatori portati in nerazzurro dall'agente Federico Pastorello, nel caso insieme a Edoardo Crnjar, c'è Kwadwo Asamoah: per il ghanese (in scadenza nel 2021) si sta iniziando a parlare di rinnovo fino al 2022: tutto confermato, dunque, rispetto alle indiscrezioni dello scorso settembre . Avanti insieme e possibili fumate bianche attese già entro fine anno per D'Ambrosio e Candreva, mentre per l'ex Juve i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi e scollinare all'inizio del 2020.