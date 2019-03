© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar ha intenzione di restare all'Inter, nonostante l'ammissione del suo agente sull'interesse di Real Madrid e Barcellona. Tuttosport scrive che l'intesa per il rinnovo è già stata raggiunta: l'attuale contratto in scadenza nel 2022 sarà portato al 2023 se non addirittura al 2024, con ingaggio che passerà da 1,3 milioni a tre milioni di euro bonus compresi. Al momento manca l'ufficialità perché c'è in corso una battaglia tra l'entourage dello slovacco, l'agenzia Stars&Friend, e chi vorrebbe gestirlo in futuro: tra questi c'è Mino Raiola.