Inter, rinnovo per Spalletti. Asse con l'Atalanta per Barrow e Ilicic

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle strategie di casa Inter, squadra che domenica si giocherà il quarto posto all'Olimpico contro la Lazio. Anche senza qualificazione in Champions, il giudizio sull'operato di Luciano Spalletti resterà positivo e per questo motivo il contratto del tecnico di Certaldo verrà rinnovato fino al 2021.

Si porterà avanti anche l'asse con l'Atalanta: l'attaccante gambiano Musa Barrow potrebbe esser acquistato questa estate, ma lasciato in prestito a Bergamo per altri due anni. Poi c'è Josip Ilicic, trequartista sloveno. L'ex Fiorentina piace e potrebbe esser messa in piedi un'operazione alla Skriniar, inserendo cioè nell'affare un paio di giovani tra Emmers, Vanheusden o Dimarco (che verrà riacquistato dal Sion).