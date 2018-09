© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

FcInterNews fa il punto sul rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter. Piero Ausilio, ds nerazzurro, ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore per il nuovo accordo. Da un principio di accordo già trovato un paio di mesi fa sulla base di 2.5 milioni netti a stagione, c'è stato un piccolo passo indietro che ha costretto le parti a risedersi al tavolo per trattare sul nuovo ingaggio: la richiesta dell'entourage ora si avvicina ai 3.5 milioni netti a stagione. L'Inter si è mostrata aperta ai dialoghi per arrivare ad un nuovo accordo, considerando l'importanza che Skriniar ricopre nella rosa, che potrebbe essere trovato sulla base di 3 milioni netti a stagione più bonus facilmente raggiungibili.