© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovi in campo e dietro la scrivania: Piero Ausilio e Dario Baccin, apprezzati anche dal nuovo a.d. dell'area sport Beppe Marotta, con cui hanno lavorato fianco a fianco per tutta la sessione di mercato estiva, si legheranno presto ancora più a lungo all'Inter. Un gruppo granitico che ha posto le basi per la costruzione di un nuovo ciclo e, non a caso, Suning - proprio per lavorare al meglio e in sinergia - ha predisposto i rinnovi fino al 2022 sia di Ausilio sia di Baccin: lo rivela FcInterNews.it.