Inter, riprende quota l'idea Rakitic dopo l'ammissione di Valverde

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Futuro sempre più incerto per Ivan Rakitic. Come riporta El País, le ultime dichiarazioni di mister Valverde non hanno fatto altro che creare infatti ancora più confusione intorno alla posizione del centrocampista croato. Per Rakitic l'Inter non si è mai nascosta e all'ex Siviglia non dispiacerebbe trovare una nuova squadra disposta ad affidargli le chiavi del proprio centrocampo, ma va registrato anche il solito pressing del Paris Saint-Germain.