Inter, ripresi i contatti con l'entourage di D'Ambrosio per il rinnovo

Il buon momento di Danilo D'Ambrosio non è solo sul campo. Secondo quanto riportato da FcInterNews l'entourage del terzino nerazzurro ha ripreso, una decina di giorni fa, i contatti con la dirigenza dell'Inter per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. L'idea è quella di portare la nuova scadenza al 2022, ma non è escluso che si arrivi pure al 2023. Con allegato un adeguamento economico.