Inter, riscaldamento completato. A luglio comincia la partita

© foto di Federico Gaetano

Con Diego Godin già in tasca da gennaio (guadagnerà 18 milioni bonus inclusi nelle prossime tre stagioni), l'Inter chiude giugno con parecchi obiettivi raggiunti e diverse tavole apparecchiate per l'inizio ufficiale della sessione estiva di mercato. Ieri è stata la giornata di Lucien Agoumé a Milano: il classe 2002 ormai ex Sochaux è sbarcato a Linate alle 8.55 circa e, dopo le consuete visite mediche, ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022 (oltre i tre anni non si poteva andare in quanto ancora minorenne). Operazione da 7 milioni compresi i bonus necessari per strappare il sì al club francese di proprietà pure cinese. Contestualmente i nerazzurri chiudevano per Stefano Sensi. Decisiva la cena di giovedì con il Sassuolo che, rappresentato dall'ad Giovanni Carnevali, è riuscito a convincere i nerazzurri a lasciar andare Marco Sala in qualità di contropartita tecnica. Aggiungendo il prestito secco annuale di Andrew Gravillon, richiesto a più riprese dal tecnico neroverde Roberto De Zerbi, le due parti hanno trovato la quadra. Complessivamente, tra prestito oneroso e diritto di riscatto (che tra un anno diventerà obbligo per effetto dell'accordo amichevole tra i due club), la spesa è di circa 35 milioni di euro. Martedì, il nuovo regista di Antonio Conte si sottoporrà alle visite mediche, poi firmerà un quinquennale da 1,8 milioni a salire. Il prossimo a raggiungere Appiano Gentile, tra i vari rinnovi dei portieri di riserva (Padelli e Berni) per un'altra stagione ancora, in attesa del prolungamento di Samir Handanovic fino al 2022, sarà Valentino Lazaro che ha già un accordo totale con l'Inter, così come ce l'ha anche l'Hertha Berlino. Un grande lavoro firmato Beppe Marotta e Piero Ausilio che ieri ha compiuto 47 anni. Uno dei regali più felici è stato quello di raggiungere il break even con le plusvalenze richieste da Nyon: Sala, Merola (al Bologna per 2,5 milioni), Adorante (al Parma per 5), Vanheusden (allo Standard Liegi per 12,5), Burgio (all'Atalanta per 2) e Pinamonti (al Genoa per 18 milioni più bonus) hanno completato il mosaico. E pure altri giovani lasceranno presto la Pinetina. Lunedì sarà luglio e comincerà la partita vera. Ci si arriva con tanta serenità e grandi consapevolezze.