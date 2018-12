© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul riscatto di Matteo Politano da parte dell'Inter. Necessari, per lui e per Sime Vrsaljko, altri 37,5 milioni di euro: soldi che i nerazzurri hanno intenzione di spendere, per confermare i giocatori e non rischiare un Joao Cancelo-bis: il portoghese poteva essere riscattato dall'Inter che però, causa FFP, non ha sfruttato la chance. E la Juventus lo ha portato a casa dal Valencia.