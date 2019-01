Inter, riscatto di Vrsaljko in dubbio. Si cerca lo sconto dall'Atletico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il riscatto di Sime Vrsaljko da parte dell'Inter la prossima estate è in forte dubbio, secondo il quotidiano spagnolo As. Sul portale web si legge di come l'Inter ritenga troppo alta la cifra di 17,5 milioni pattuita la scorsa estate con l'Atletico Madrid per il riscatto del croato e proprio per questo i club dovranno tornare a parlarne a fine stagione. Se l'Atletico accetterà di abbassare le proprie pretese Vrsaljko potrà diventare ufficialmente di proprietà dell'Inter, altrimenti non è da escludere un suo ritorno al Wanda Metropolitano.