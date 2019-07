Inter, ritiro blindato ma mercato spalancato

Fonte: Sportitalia

L’Inter prosegue il suo lavoro a Lugano tra ritmi serrati ed atmosfera blindata. Un nuovo corso che per Conte ha una rilevanza assoluta nel disegnare il futuro della squadra nerazzurra, e che va accompagnato a trattative di mercato da chiudere in tempi brevi. Barella sarà a disposizione entro la partenza per la tournée finalizzata alla partecipazione alla Icc e si tramuterà nell’investimento più oneroso della storia nerazzurra (in attesa di Lukaku). La formula del prestito con obbligo di riscatto garantirà la possibilità di investire budget maggiore per gli obiettivi ancora rimasti nella fase avanzata. Lukaku e Dzeko in primis. Intanto proseguono i contatti con la Cina per Nainggolan: il belga gradisce la destinazione ed attende che qualche proposta delineata sulla parola si trasformi in offerta concreta.