Inter, ritorna Joao Mario e parla di futuro: "Ho saputo che c'è interesse di più big europee"

João Mário, campione europeo nel 2016, ha messo fine alla sua stagione 2019-20, durante la quale ha rappresentato la Lokomotiv Mosca in prestito dall'Inter. Il 27enne ha giocato 22 partite nel corso della stagione, dopo aver giocato in 18 incontri del campionato russo e quattro partite di gruppo in Champions League. João Mário ha aiutato la squadra di Mosca ad arrivare seconda in Russia, assicurando così la sua presenza nella fase a gironi della prossima edizione della Champions League. A livello individuale, il centrocampista ha segnato un gol e ha fatto sei assist, essendo il giocatore della Lokomotiv che ha registrato più passaggi in porta.

Sui suoi social network, João Mário ha salutato il Lokomotiv, sottolineando il piacere di aver giocato nel club russo: "Vorrei ringraziare tutti al Lokomotiv Mosca, dal presidente allo staff tecnico, compresi i miei compagni di squadra e i tifosi, per avermi fatto sentire a casa durante questa stagione. È stato un piacere indossare questa maglia e lottare per questi colori. Ringrazio la Lokomotiv per i momenti che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro tutto il meglio", ha scritto il giocatore, che 45 presenze in nazionale.

Per quanto riguarda il futuro, João Mário, che oltre alla Russia ha già giocato in Portogallo (Sporting e Vitória de Setúbal), in Italia (Inter) e in Inghilterra (West Ham), ha sottolineato la necessità di studiare quella che sarà la prossima tappa della sua carriera, in un momento in cui c'è già interesse per alcuni emblemi di peso sulla scena internazionale: "Il mio legame con la Lokomotiv Moscow termina qui. Fortunatamente la stagione è stata positiva ed è culminata nella qualificazione della squadra alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League. Ora passerò qualche giorno di vacanza e penserò al mio futuro. Ho saputo attraverso i miei rappresentanti che c'è interesse da parte di diversi grandi club europei, quindi studierò con calma il prossimo passo della mia carriera", ha sottolineato João Mário in una dichiarazione rilasciata tramite la sua agenzia, Empower Sports.