Inter, ritorno di fiamma difficile Modric ma Ausilio monitora la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è facile, stando alle informazioni del Corriere dello Sport, prospettare un ritorno di fiamma dopo il flirt estivo tra l’Inter e Luka Modric, visti i rapporti gelidi che intercorrono tra il club italiano e il Real Madrid in conseguenza della denuncia alla FIFA di Florentino Perez. Ausilio, che ha un debole anche per Frenkie De Jong dell’Ajax (su di lui c’è il Barcellona e costa 50 milioni), tiene comunque d’occhio la situazione.