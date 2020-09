Inter, ritrovo fissato per lunedì. I nazionali attesi ad Appiano entro mercoledì prossimo

La stagione dell'Inter prenderà ufficialmente il via nella giornata di lunedì 7 settembre, con la rosa di Antonio Conte attesa ad Appiano Gentile per i tamponi (alcuni giocatori, fra cui Hakimi, Nainggolan, Dalbert e Radu saranno già in queste ore al centro sportivo nerazzurro, ndr). Poi, a partire da martedì, via alla preparazione vera e propria. Per quel che riguarda i giocatori impegnati con le Nazionali, il ritrovo è fissato entro e non oltre mercoledì 9, secondo il Corriere dello Sport.