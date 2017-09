Inter, Rivas: "Contentissimo per il rinnovo, al Brescia per crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni de La Prensa, Rigoberto Rivas ha parlato dell'agosto che ha vissuto: "E' stato il mese più intenso della mia vita, pieno di sorprese come il mio graditissimo rinnovo per altri 5 anni con l'Inter. Sono davvero molto felice - dice l'honduregno -. Il club ha deciso di mandarmi in prestito al Brescia e sono molto contento per questa scelta. Qui posso crescere, imparare e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il precampionato con l'Inter? Bello allenarsi e giocare con tanti campioni che prima potevo guardare solo in tv. Ho imparato tantissimo in quei giorni di ritiro. La speranza di poter giocare nell'Inter c'è sempre stata, ma anche la consapevolezza di avere davanti tanti campioni con altissima qualità. Il Brescia? Ha una grande squadra, con giocatori di esperienza. Lavorando sodo potremo raggiungere i nostri traguardi. La concorrenza? Nessun problema. Io mi alleno dando il massimo e mi farò trovare pronto quando servirà".